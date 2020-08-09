Названы самые популярные сериалы Netflix этого лета

Forbes проанализировало рейтинги сериалов, которые транслирует сервис Netflix, и составило топ-10 самых популярных шоу лета 2020 года.

«Поскольку почти каждый стриминговый сервис хранит данные о просмотрах в секрете, топ-10 стал нашим первым реальным взглядом на внутреннюю деятельность крупного стримера. Теперь у нас есть представление о том, какие шоу Netflix следует закрыть, а какие — продлить», — отметили в издании.

Самым успешным сериалом лета оказалось документальное криминальное шоу «Неразгаданные тайны», в котором рассказывают о нераскрытых преступлениях.

Второе место заняло игровое реалити-шоу «Пол — это лава». Третье место досталось новому шоу «Проклятая». Далее следуют сериалы «Последний танец», «Вокруг света с Заком Эфроном», «Тайный орден», «Монахиня-воин», «Аватар: Легенда об Аанге», «Бесстыдники» и «Офис».

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