Названы дата и место прощания с вице-президентом Гильдии продюсеров России

Прощание с продюсером Виктором Глуховым состоится 10 августа в московском Доме кино.

«Прощание с Виктором Владимировичем состоится в понедельник, 10 августа, в 11.00 в Белом зале Дома кино», — говорится на официальном сайте Союза кинематографистов.

Заслуженный работник культуры скончался в Крыму в результате несчастного случая. Он упал со скалы по время фотографирования в поселке Новый Свет.

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