Певице Глюкозе запретили въезжать на Украину

Украинские пограничники не пустили певицу Глюкозу на Украину и закрыли ей въезд на три года из-за посещения Крыма, пишет пресс-служба государственной пограничной службы.

Как сообщается, певицу остановили в иевском аэропорту «Борисполь», куда она прилетела из Минска.

«Сама гражданка оказалась российской певицей, которая выступает под псевдонимом «Глюкоза» и в Крым неоднократно ездила на концерты и вечеринки», — сказали пограничники.

Они добавили, что певица путалась в показаниях и заявила, что была в Крыму последний раз в 2013 году. Глюкоза планировала въехать на Украину в личных целях.

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