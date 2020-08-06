Ефремов «с трудом» узнал себя на видео с места ДТП

Актер Михаил Ефремов «с трудом» узнал себя на видеозаписи, где зафиксировано его присутствие за рулем своего автомобиля в момент ДТП. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на корреспондента.

Ранее в Пресненском суде Москвы, где рассматривается дело обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова, показали видеозапись, на которой актер признается, что присутствовал за рулем в момент дорожного инцидента.

После демонстрации видео защитник потерпевших Александр Добровинский решил спросить актера, узнает ли он себя.

«С трудом. Это преждевременно говорить. Мистер Хайд», — ответил артист.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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