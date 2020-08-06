В суде показали видео, где Ефремов признается, что был за рулем в момент ДТП

В Пресненском суде Москвы, где рассматривается дело обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова, показали видеозапись, на которой актер признается, что присутствовал за рулем в момент дорожного инцидента. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на корреспондента.

На видеозаписи инспектор ГИБДД спрашивает Ефремова, является ли тот водителем и просит назвать свою фамилию и имя. Актер ответил утвердительно и подтвердил свою личность.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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