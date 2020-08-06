Добровинский предложил адвокату Ефремова выпить «воду с ядом»

Адвокат потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский предложил защищающему актера Эльману Пашаеву выпить воду «с ядом». Об этом сообщает «Пятый канал».

Перед началом заседания Пашаев попросил воды. В ответ на его просьбу Добровинский предложил попить из его бутылки.

«Возьмите мою. Правда, она с ядом», — сказал адвокат потерпевшей стороны.

Пашаев, заявил, что в этом нет ничего страшного и отпил.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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