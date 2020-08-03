Источник: СК проведет психолого-психиатрическую экспертизу жены рэпера Картрайта
Следствие планирует осуществить психолого-психиатрическую экспертизу жены рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марины Кохал, которая обвиняется в его убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, женщине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
3 августа петербургский суд отправил Кохал в СИЗО на два месяца.
Ранее правоохранители обнаружили в петербургской квартире пары расчлененные останки, принадлежащие Александру Юшко. Супруга заявила, что он скончался от передозировки, и она решила избавиться от тела, чтобы сохранить репутацию мужа.
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