Источник: СК проведет психолого-психиатрическую экспертизу жены рэпера Картрайта

Следствие планирует осуществить психолого-психиатрическую экспертизу жены рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марины Кохал, которая обвиняется в его убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, женщине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

3 августа петербургский суд отправил Кохал в СИЗО на два месяца.

Ранее правоохранители обнаружили в петербургской квартире пары расчлененные останки, принадлежащие Александру Юшко. Супруга заявила, что он скончался от передозировки, и она решила избавиться от тела, чтобы сохранить репутацию мужа.

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