Степаненко рассказала, как узнала о разводе с Петросяном

Желание юмориста Евгения Петросяна расторгнуть брак оказалось для эстрадной артистки Елены Степаненко неожиданностью. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

«Это мне говорится где-то в 12 часов ночи, я встала попить и еду на гастроли продолжительные по Сибири. И мне говорят: «Ты знаешь, я хочу тебе сказать…» И вот это человек все говорит, и я так слушаю, говорю: «Я сейчас водички попью, а завтра в пять утра я улечу»», — сказала она.

Артистка добавила в конце разговора, что «подумает над этим».

Евгений Петросян и эстрадная артистка Елена Степаненко развелись в конце 2018 года. Близкие к окружению пары источники в 2019 году заявили, что Петросян женился в пятый раз — на своей помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020 года СМИ стали писать о рождении ребенка у Петросяна и Брухуновой, официально эти слухи не подтверждены. В конце мая супруги подтвердили, что являются семьей.

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