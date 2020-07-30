Ефремову продлили срок домашнего ареста до 2021 года

Пресненский суд Москвы продлил домашний арест актеру Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года, сообщает издание «Подъем».

Артисту также было отказано в двухчасовых прогулках, о которых просила защита. «Мы считаем данное решение вполне адекватным. Также сегодня рассматривалось ходатайство о признании Ирины Стерховой, гражданской жены погибшего Сергея Захарова, потерпевшей в данном деле, оно было отклонено судом», — сказал юрист Александр Добровинский.

Первое заседание по существу дела о смертельном ДТП с участием артиста назначено на 5 августа.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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