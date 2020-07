Marvel намерена снять фильм об умном Халке

Marvel Studios Inc.

Студия Marvel намерена снять сольный фильм о супергерое Халке, который станет умным, сообщает We Got This Covered.

Зеленого гиганта снова сыграет Марк Руффало. Трансформация Брюса Баннера в умного Халка происходит между фильмами «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».

Ранее Руффало уже рассказывал, что хочет сняться в сольном проекте о Халке.

Сейчас фильм находится на ранних стадиях разработки.

