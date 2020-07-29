Marvel намерена снять фильм об умном Халке
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Студия Marvel намерена снять сольный фильм о супергерое Халке, который станет умным, сообщает We Got This Covered.
Зеленого гиганта снова сыграет Марк Руффало. Трансформация Брюса Баннера в умного Халка происходит между фильмами «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».
Ранее Руффало уже рассказывал, что хочет сняться в сольном проекте о Халке.
Сейчас фильм находится на ранних стадиях разработки.
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