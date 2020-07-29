HBO снимет сериал о вакцине от коронавируса

Режиссер и лауреат премии «Оскар» Адам Маккей спродюсирует для телекомпании HBO сериал о создании вакцины от коронавируса, передает Deadline.

В основу сюжета сериала ляжет книга журналиста Брендана Боррела The first shot («Первый удар» или «Первый укол»), главными героями станут ученые, которые ищут спасительное средство.

Боррел освещал пандемию коронавируса в прессе и теперь будет сопродюсером сериала. Кто станет режиссером и сыграет в картине главные роли, пока неизвестно.

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