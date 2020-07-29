Пригожин защитил Лолиту от нападок Лозы

Продюсер Иосиф Пригожин защитил певицу Лолиту Милявскую от нападок со стороны композитора Юрия Лозы, упрекнувшего ее за слишком большие гонорары.

В одном из интервью Лоза отметил, что шахтеры получают за свой труд 30-50 тыс. руб., что в сотни раз меньше, чем гонорар артиста «за 20 минут стояния на сцене». «Она может позволить себе и миллион просить, и два, и сто миллионов. Есть определенные условия ее жалования. У каждого своя экономика и своя стоимость», — сказал Пригожин в беседе с «Пятым каналом».

Продюсер подчеркнул, что Лолита имеет право сама диктовать условия, на которых выступает. «Не по-мужски комментировать и давать советы, что делать Лолите», — уверен Пригожин.

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