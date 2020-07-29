Шаркбой и Лава станут родителями в сиквеле фильма Родригеса
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Роберт Родригес снял для Netflix сериал «Мы можем стать героями», сообщает Daily Mail.
В сериале, который стал продолжением фильма Родригеса «Приключения Шаркбоя и Лавы», появятся повзрослевшие главные герои кинохита 2005 года.
В сиквеле Шаркбой и Лава, которых в оригинальном фильме сыграли Тейлор Лотнер и Тейлор Дули, будут родителями. Их дочь, похищенная пришельцами вместе с другими детьми супергероев, откроет суперспособности и в себе.
Известно, что Тейлор Дули уже дала согласие на съемки.
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