Шаркбой и Лава станут родителями в сиквеле фильма Родригеса

Роберт Родригес снял для Netflix сериал «Мы можем стать героями», сообщает Daily Mail.

В сериале, который стал продолжением фильма Родригеса «Приключения Шаркбоя и Лавы», появятся повзрослевшие главные герои кинохита 2005 года.

В сиквеле Шаркбой и Лава, которых в оригинальном фильме сыграли Тейлор Лотнер и Тейлор Дули, будут родителями. Их дочь, похищенная пришельцами вместе с другими детьми супергероев, откроет суперспособности и в себе.

Известно, что Тейлор Дули уже дала согласие на съемки.

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