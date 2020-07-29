Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату

Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в «Театре Луны».

Утверждается, что врачи отметили заметное улучшение состояния актрисы.

62-летнюю заслуженную артистку России госпитализировали 24 июля из ресторана с подозрением на инсульт. У нее была затруднена речь, она не могла поднять руку.

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