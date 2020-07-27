Верник и Бортич снялись в сериале об опасном реалити-шоу «Игра на выживание»

Премьера сериала «Игра на выживание» с участием Игоря Верника, Алексея Чадова и Александры Бортич состоится скоро на ТНТ и видеоплатформе Premier.

В центре сюжета — участники реалити-шоу «Выживший», оказавшиеся втянутыми в смертельно опасное приключение из-за самого крупного денежного приза в истории российского телевидения — 1 миллиона евро.

Участникам реалити-шоу, среди которых есть повар, сисадмин, предприниматели и модель, предстоит преодолеть горы Западного Саяна, непроходимые леса, заброшенные постройки времен СССР и «Каньон мертвецов». Чтобы смертельные испытания в тайге не закончились для каждого из них трагедией, участникам проекта придется объединиться.

Всего в триллере будет 12 серий, дата премьеры пока не раскрывается.

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