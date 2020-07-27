Paramount сдвинула премьеры «Тихого места — 2» и «Топ Ган» из-за коронавируса

Кинокомпания Paramount перенесла мировые премьеры фильмов «Тихое место — 2» и «Топ Ган: Мэверик», сообщает CNBS.

Премьеры сдвинуты на 2021 год: «Тихое место — 2» вместо 6 сентября 2020 года стартует в прокате 23 апреля следующего года, а «Топ Ган» выйдет не 23 декабря этого года, а 2 июля следующего.

По мнению экспертов, это связано с нежеланием компании нести финансовые потери из-за пандемии коронавируса. Кинопремьеры принесут продюсерам больше денег, чем онлайн-релизы, а запуск в прокат в условиях санитарных ограничений, связанных с пандемией, может оказаться неудачным.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Над сиквелом «Лучшего стрелка» будет работать сценарист «Книги джунглей»

— Съемки сиквела «Топ Ган» задержаны из-за Тома Круза

— Названы лучшие трейлеры к фильмам 2019 года