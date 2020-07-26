Бородина посмеялась над слухами о приходе Гузеевой в «Дом-2»
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Телеведущая Ксения Бородина посмеялась над тем, что Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2». Свою реакцию Бородина опубликовала на странице в Instagram в разделе «истории».
«Да, Гузеева вместо меня, Бритни Спирс вместо Бузовой, вместо Орловой придет Ротару, вместо Кадони Кашпировский, вместо Черкасова будет Костя Дзю», – написала телеведущая.
Ранее СМИ сообщили, что ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева будет вести телепроект «Дом-2».
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