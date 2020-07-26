Бэнкси пожертвовал ряд картин аукциону по сбору средств для больницы в Вифлееме

Британский уличный художник Бэнкси пожертвовал триптих картин, посвященных кризису европейских беженцев, благотворительному аукциону по сбору средств для больницы в Вифлееме, пишет Independent.

В триптихе под названием «Вид на Средиземное море 2017» показаны покинутые спасательные жилеты и круги. Работы оценивают в £800 тыс. — £1,2 млн. Произведения Бэнкси в стиле XIX века появятся на вечерних распродажах Sotheby's Rembrant to Richter 28 июля.

Вырученные средства пойдут на строительство нового отделения для лечения острых инсультов и закупку детского реабилитационного оборудования для больницы в Вифлееме.

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