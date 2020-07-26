Канье Уэст потратил больше $30 тысяч на сбор подписей в одном штате

Американский рэпер Канье Уэст потратил более $30 тыс., чтобы собрать подписи в штате Иллинойс в США в рамках его предвыборной кампании. Об этом сообщает TMZ.

По словам источника издания, команда кампании Уэста наняла стороннюю организацию «Позвольте избирателям решить», чтобы та собрала 2500 подписей для голосования в Иллинойсе.

Отмечается, что группа незамедлительно приступила к работе. 45 человек вышли на улицы в разных частях штата и собрали достаточное число подписей всего за 24 часа.

Источник отмечает, что работникам «щедро заплатили за их усилия». Уэст платил по $10-12 за подпись, всего сотрудники организации собрали 3 178 подписей. Таким образом, рэпер потратил больше $30 тыс.

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