Детский писатель Владислав Крапивин госпитализирован с пневмонией

Известный советский и российский писатель Владислав Крапивин, который был госпитализирован с пневмонией в Екатеринбурге, начал чувствовать себя лучше. Об этом сообщает ТАСС.

По словам командора юношеского отряда «Каравелла» Ларисы Крапивиной, писатель был госпитализирован практически без сознания.

«В течение последних трех месяцев из-за ограничений он вел неподвижный образ жизни, и на этой почве у него развилась пневмония. Он находится в больнице №40 в палате интенсивной терапии», — уточнила она.

Крапивина добавила, что динамика положительная, состояние автора улучшается.

Отмечается, что тест на коронавирус у писателя и всех членов семьи оказался отрицательным.

Владислав Крапивин – известный детский писатель, основатель детского отряда «Каравелла» на Урале. Он написал такие книги, как «Мальчик со шпагой», «Дети синего фламинго», «Трое с площади Карронад», «Журавленок и молнии» и многие другие.