На Венецианском кинофестивале покажут два российских фильма

На 77-м Венецианском кинофестивале, которой пройдет на острове Лидо со 2 по 12 сентября, покажут два российских фильма: «Конференция» Ивана И.Твердовского и «Китобой» Филиппа Юрьева. Об этом пишет mk.ru.

«Конференция» затрагивает события в Театральном центре на Дубровке в 2002 году, когда во время мюзикла «Норд-Ост» террористы захватили заложников. Режиссер не стал реконструировать события, а размышляет, что такое пост-травматический синдром. Главная героиня смогла сбежать из захваченного театра и испытывает за это чувство вины.

«Китобой» рассказывает о 15-летнем чукотском охотнике Лешке, жизнь которого резко изменилась после того, как в его селе провели интернет. В сети он влюбился в девушку и отправился через Берингов пролив к ней.

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