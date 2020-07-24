Адвокат Ефремова назвал иск сожительницы погибшего в ДТП «борьбой за деньги» актера

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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил «Газете.Ru», что сожительница погибшего в ДТП Сергея Захарова подала в суд на следствие за право считаться потерпевшей по делу.

По мнению юриста, в данном случае речь идет о «борьбе за деньги» актера, а смерть Захарова женщину не волнует.

«Она — сожительница, нет такого понятия гражданская жена. Любовница, сожительница. Она обжаловала действия следователей. Идет борьба за деньги. Она обратилась, чтобы ее признали потерпевшей, чтобы она тоже с Ефремова деньги получала. Вы же видите их истинное лицо, что никого не интересует жизнь Захарова. Здесь только деньги. Четыре потерпевших, этого мало было», — сказал Пашаев.

При этом адвокат заверил, что требования сожительницы Захарова удовлетворены не будут.

Ранее гражданская жена погибшего подала в суд на следствие по делу Ефремова. Уточнялось, что женщину не признали потерпевшей и поэтому она не может требовать компенсацию. При этом родственники Сергея Захарова запросили более 40 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

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