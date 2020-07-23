Мосгорсуд выступил с заявлением по делу Михаила Ефремова

Московский городской суд сделал заявление по делу актера Михаила Ефремова, попавшего ранее в смертельное ДТП в центе Москвы.

В суде подчеркнули, что никто не оказывает на судей никакого постороннего влияния, а при принятии решений суд независим. «В том числе, находится вне сферы контроля органов прокуратуры», — говорится в заявлении.

В Мосгорсуде также подчеркнули, что прокурор является участником процесса и действует в соответствии с нормами УПК России.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Делом Ефремова займется судья Кокорина и Мамаева

— Названа дата рассмотрения дела Ефремова

— Генпрокуратура взяла дело о ДТП с Ефремовым на особый контроль