Любимова пообещала кинобизнесу поддержку Минкульта

Минкульт пообещал создать все условия для поддержки кинобизнеса, несущего серьезные финансовые потери из-за пандемии коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы ведомства Ольги Любимовой.

По ее словам, 1 августа в прокат должен выйти фильм Евгения Шелякина «Хэппи-энд». Любимова подчеркнула, что министерство обязано «помочь вернуться российскому кино в кинотеатры, а зрителю встретиться с долгожданными релизами». «Дальше экономисты просчитают, но я уверена, что кинотеатры сделают все, чтобы выйти с релизами», — отметила она, добавив, что в кинотеатрах также могут быть показаны ретроспективы и фильмы, уже собиравшие хорошую кассу.

С 1 августа в Москве смогут открыться театры, кинотеатры и концертные залы вместимостью не более 3 тыс. человек.

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