Предпринимательница отсудила у Пугачевой «сладкий» бренд

Суд по интеллектуальным правам (СИП) частично прекратил правовую охрану принадлежащего Алле Пугачевой товарного знака «Кристина», передает РИА «Новости».

Иск индивидуальной предпринимательницы из Нового Уренгоя Кристины Мартиросян был удовлетворен полностью.

Мартиросян занимается производством мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных. Она потребовала досрочно прекратить правовую охрану принадлежащего певице товарного знака «Кристина», зарегистрированного для 18 классов товаров и услуг в 1997 году, в связи с его неиспользованием.

Мартиросян стала выпускать сладкую продукцию в 2006 году. В Новом Уренгое у нее два фирменных магазина.

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