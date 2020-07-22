Генпрокуратура взяла дело о ДТП с Ефремовым на особый контроль

Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль уголовное дело о ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова главы комитета госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

«Мы получили ответ из Генеральной прокуратуры, что ведомство взяло это дело на контроль. Что исключает возможность принятия по делу Ефремова незаконного решения», — сказал Пискарев.

Он добавил, что суду в данной ситуации важно не реагировать на ту информацию, которая поступает из СМИ, а принять решение на основании проведенного расследования.

Дело Ефремова будет рассматриваться с 29 июля в Пресненском суде Москвы.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест.

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