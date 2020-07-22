Названа дата рассмотрения дела Ефремова
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Дело актера Михаила Ефремова будет рассмотрено 29 июля. Об этом сообщает ТАСС.
Предварительное слушание пройдет в Пресненском суде.
Заседание начнется в 11.00 по мск.
В суде уточнили, что слушание пройдет в закрытом режиме.
Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест.
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