Названа дата рассмотрения дела Ефремова

Дело актера Михаила Ефремова будет рассмотрено 29 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Предварительное слушание пройдет в Пресненском суде.

Заседание начнется в 11.00 по мск.

В суде уточнили, что слушание пройдет в закрытом режиме.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест.

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