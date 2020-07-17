Три четверти россиян скучают без кинотеатров
Три четверти россиян соскучились по ощущениям от просмотра кино на большом экране, передает ТАСС данные исследования проекта «Кинозритель».
При этом более трети соотечественников готовы посетить кинотеатры сразу после открытия, а 67% родителей отпустят в кинотеатры детей в ближайшие два месяца. Среди кинозрителей 18-24 лет каждый второй планирует пойти в кино, как только кинотеатры откроются.
70% из кинозрителей от 25 до 34 лет пойдут в кино только в том случае, если сотрудники зала будут проводить дезинфекцию залов и холла после каждого сеанса. Они готовы обрабатывать руки антисептиком при входе в зал и в фойе кинотеатра и согласны измерять температуру перед началом сеанса и соблюдать социальную дистанцию.
Кинотеатры в России были закрыты в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса.
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