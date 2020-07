Джонни Депп показал полученный в ссоре с Эмбер Херд синяк

Охранник Джонни Деппа показал в суде фотографию, на которой хорошо заметен синяк на левой щеке артиста.

Шон Бетт, работающий с Деппом и его семьей последние девять лет, заявил, что травму актеру нанесла его бывшая супруга Эмбер Херд в апреле 2016 года после вечеринки по случаю ее 30-летия.

Адвокат Саша Васс, представляющая в суде интересы издания The Sun, утверждает, что фотографию сделали в марте 2015 года, когда Эмбер Херд якобы пыталась защитить свою сестру Уитни от Деппа. Она увидела, как Депп подошел к ее сестре, испугалась за нее и ударила его, уточняет Daily Mail. Конфликт якобы был связан с тем, что Эмбер Херд приревновала мужа к другой женщине.

Джонни Депп судится с таблоидом The Sun из-за публикации, в которой его обвиняли в домашнем физическом и психологическом насилии по отношению к Эмбер Херд.

