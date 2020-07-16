Задержан подбиравший суррогатную мать Пугачевой и Галкину врач

Задержан генеральный директор центра суррогатного материнства Владислав Мельников, сообщает «Московский комсомолец».

Предположительно, он мог быть задержан по делу четырех врачей, обвиняемых в торговле детьми и арестованных ранее Басманным судом. По данным издания, из-за флегмоны стопы из изолятора врач и бизнесмен был доставлен в одну из московских больниц.

Эксперт в области суррогатного материнства Владислав Мельников не скрывал и рассказывал в интервью, что подбирал суррогатную маму для вынашивания близнецов певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина.

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