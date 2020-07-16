Ник Кэннон извинился за антисемитские высказывания

Шоумен Ник Кэннон извинился перед евреями за антисемитские высказывания после того, как его уволила медиакорпорация ViacomCBS.

В Twitter он признал, что воспроизвел самые худшие стереотипы, и ему стыдно за свою неинформированность и наивность.

Кэннон также высказал благодарность раввинам и организациям, которые помогли ему осознать ошибку. «Заверяю своих друзей-евреев, новых и старых, что это лишь начало моего просвещения. Я заинтересован в более глубоких связях, качественном изучении вопроса и усилении дружбы наших культур», — написал он.

Ник Кэннон позволил себе антисемитские и расистские высказывания на своем YouTube-канале. Он говорил, что темнокожие люди — это «настоящие евреи», и обсуждал конспирологические теории о семье Ротшильдов.

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