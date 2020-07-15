Том Холланд начал съемки в экранизации игры Uncharted
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Актер Том Холланд написал в Instagram о начале съемок экранизации компьютерной игры Uncharted.
Артист опубликовал фото со съемочной площадки, на котором запечатлен стул с именем персонажа Холланда. «День первый», — подписал кадр он.
Режиссерское кресло проекта «Неизведанное: Удача Дрейка» занял Рубен Фляйшер («Веном», «Добро пожаловать в Zoмбилэнд»). Премьера фильма состоится в июле 2021 года.
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