Названа причина смерти звезды «Хора» Наи Риверы

Американская актриса Ная Ривера скончалась от утопления в озере Перу в результате несчастного случая. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Согласно заключению судмедэксперта округа Вентура в штате Калифорнии, состояние тела погибшей соответствует времени, в течение которого оно находилось под водой.

Отмечается, что вскрытие не выявило травматических повреждений или процессов заболевания.

В документе говорится, что на данный момент нет оснований считать, что причиной смерти Риверы могли стать алкоголь или наркотики.

8 июля Ная Ривера и ее четырехлетний сын Джози плавали по озеру на лодке, однако позже мальчика нашли на плавсредстве одного. Он рассказал, что мама нырнула в воду и не смогла выплыть. Тело актрисы обнаружили в воде 13 июля.

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