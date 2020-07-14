Франции вернули украденную картину Бэнкси

Италия вернула Франции украденную в январе 2019 года картину уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает Franceinfo.

Картина была создана в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года. Рисунок скорбящей девушки был изображен на двери запасного выхода парижского концертного зала «Батаклан».

Работа Бэнкси была обнаружена в сельском доме в Абруццо, Италия в июне 2019 года.

Рисунок был передан итальянской стороной во время торжественной церемонии в Риме.

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