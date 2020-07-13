Поп-звезда 1990-х Андрей Губин впервые за много лет спел на публике.

Видеозапись с Губиным, поющим в караоке-баре песню «На сиреневой луне» Леонида Агутина, появилась в Instagram участника шоу «Голос» Ильи Бардо. «Годы работы на эстраде берут свое, как ни крути! Главное, всегда оставаться человеком. Скромный, добрый, совершенно простой и порядочный! Глубокое уважение к этому артисту!» – написал Бардо.

Ранее Андрей Губин, здоровье которого в последние годы пошатнулось, заявлял, что не собирается возвращаться на сцену.

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