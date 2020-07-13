Эмбер Херд могла пострадать от рук Илона Маска

Новые показания были представлены в суде актера Джонни Деппа и издания The Sun, сообщает Daily Mail.

Начальница охраны дома, где жила Эмбер Херд, рассказала о визитах к актрисе предпринимателя Илона Маска. В мае 2016 года, как утверждает Херд, Депп бросил в нее телефоном, причинив легкие повреждения. Однако, как утверждает Тринити Эспарса, в течение недели после якобы произошедшей атаки у Херд не было видимых повреждений. А вот 27 мая на лице Херд заметили порез и красные отметины. Еще через две недели после последнего визита Деппа, 4 июня, Эспарса увидела синяк на левой щеке актрисы и два в форме пальцев — на шее. По словам представительницы охраны, кроме Илона Маска Херд в это время никто не посещал.

Джонни Депп судится с таблоидом The Sun из-за публикации, в которой его обвиняли в домашнем физическом и психологическом насилии по отношению к Эмбер Херд.

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