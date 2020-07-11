Адвокат Ефремова рассказал о диалоге с семьей погибшего в аварии
Адвокат Эльман Пашаев, защищающий актера Михаила Ефремова, рассказал о переговорах о компенсации с семьей погибшего в аварии Сергея Захарова. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Пашаев считает, что родственники погибшего превратили историю с аварией в «коммерческий объект». При этом старший брат Захарова выразил готовность к диалогу.
По словам адвоката, семья погибшего рассказывает, что не нуждается в материальных выплатах, однако они «бегали по телеканалам, деньги обирали».
«За 20 лет практики впервые встречаю, чтобы каждый из семьи просто рвался в бой за деньги», — добавил он.
Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.
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