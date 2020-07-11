Адвокат Ефремова рассказал о диалоге с семьей погибшего в аварии

Адвокат Эльман Пашаев, защищающий актера Михаила Ефремова, рассказал о переговорах о компенсации с семьей погибшего в аварии Сергея Захарова. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Пашаев считает, что родственники погибшего превратили историю с аварией в «коммерческий объект». При этом старший брат Захарова выразил готовность к диалогу.

По словам адвоката, семья погибшего рассказывает, что не нуждается в материальных выплатах, однако они «бегали по телеканалам, деньги обирали».

«За 20 лет практики впервые встречаю, чтобы каждый из семьи просто рвался в бой за деньги», — добавил он.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Ничего не знаю»: адвокат в деле Ефремова о нарушении этики

— Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей

— В деле Ефремова обнаружили «подковерную игру»