Анита Цой выздоровела от коронавируса
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Певица Анита Цой выздоровела от коронавируса.
Так, последний тест на COVID-19 у артистки оказался отрицательным.
«Сегодняшнее утро принесло много замечательных, положительных новостей. Дело все в том, что мой мазочек на COVID оказался отрицательным, то есть я теперь не заразная», — сообщила она в своем Instagram 11 июля.
Певица добавила, что скоро она сможет поехать домой.
По словам Цой, ей в скором времени проведут компьютерную томографию грудной клетки, а уже в понедельник, 13 июля, могут выписать.
Артистку госпитализировали с коронавирусом 30 июня.
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