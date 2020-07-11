Джонни Депп просил у Эмбер Херд «порезать себя»

На суде по делу актера Джонни Деппа и его бывшей жены Эмбер Херд была представлена аудиозапись, на которой Депп просит «порезать себя», чтобы унять боль. Об этом сообщает Sky News.

На записи слышно, что актер хочет нанести себе увечья, однако его бывшая супруга просит этого не делать.

Депп подтвердил, что на аудиозаписи звучат его слова.

Джонни Депп судится с таблоидом The Sun из-за публикации, в которой его обвиняли в домашнем физическом и психологическом насилии по отношению к Эмбер Херд.

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