«Я все та же Лиза»: Арзамасова ответила на критику романа с Авербухом

Актриса Лиза Арзамасова обратилась к поклонникам, критикующим ее роман с фигуристом Ильей Авербухом, который старше ее на 21 год.

Она отметила, что не понимает причину таких активных обсуждений. «Я все та же Лиза. Волей-неволей читаю комментарии. Ну куда деться? Это как гипноз... И критику, и «рекомендации», и советы о том, что мне «нужно», и возмущения, и нездоровые какие-то маньяческие монологи», — поделилась она в Instagram. Актриса напомнила фанатам, что помимо работы и общения в сети у каждого есть еще и огромная жизнь. «Большинство людей публичных профессий смирились и никак не реагируют, когда им приписывают «романы, интриги, проступки», не истерикуют по этому поводу... Так откуда такая обратная «истерика» от некоторых моих дорогих подписчиков?» — задается вопросом Арзамасова, добавляя, что у нее все хорошо.

25-летняя актриса подтвердила роман с 46-летним спортсменом, когда в сеть просочились фотографии их совместного досуга.

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