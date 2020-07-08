Брухунова ответила на вопрос о ребенке от Петросяна

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова во время прямого эфира в Instagram ответила на вопрос о ребенке от 74-летнего артиста.

Одна из поклонниц поинтересовалась, сколько месяцев исполнилось малышу, который, предположительно, родился в этом году. «Это дело личное, никого не касается», – цитирует Брухунову сайт kp.ru. Интересовавшуюся ее личной жизнью подписчицу социальной сети Брухунова заблокировала и пожаловалась на преследования и угрозы. «Ко мне подходили на улицах посторонние люди. Правда, потом я узнавала, что им платили за мою травлю. Замарались, что поделать!» — призналась она.

Евгений Петросян и эстрадная артистка Елена Степаненко развелись в конце 2018 года. Близкие к окружению пары источники в 2019 году заявили, что Петросян женился в пятый раз — на своей помощнице Татьяне Брухуновой. В марте 2020 года СМИ стали писать о рождении ребенка у Петросяна и Брухуновой, официально эти слухи не подтверждены. В конце мая супруги подтвердили, что являются семьей.

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