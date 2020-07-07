У больного раком телеведущего Беляева нашли новую опухоль

Российский телеведущий Александр Беляев в беседе с изданием «СтарХит» признался, что перенес операцию по удалению новой опухоли.

По словам метеоролога, у него резко поднялся сахар, он «был весь в крови». «Вызвали скорую помощь, в ходе экстренного обследования врачи обнаружили пятисантиметровую опухоль», — рассказал он. Телеведущему потребовалась девятичасовая операция. Беляев уточнил, что у него рак прямой кишки, а не легкого. Метастаз врачи не обнаружили.

Сейчас в районе таза Беляева установили имплант.

Рак у Александра Беляева нашли несколько лет назад. В декабре 2019 года телеведущий говорил, что ему удалось добиться ремиссии онкологического заболевания.

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