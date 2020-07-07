Анастасию Макееву спросили о третьем разводе
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Актрису Анастасию Макееву спросили о разводе с юристом Александром Саковичем.
Замуж за Саковича Макеева вышла осенью 2018 года, а в 2020 году поползли слухи о его романе с актрисой Екатериной Седик. «У меня все хорошо!» — коротко ответила она в беседе с изданием «СтарХит» на вопрос о личной жизни.
Уклонилась от прямого ответа и Седик. «Желаю вам всем здоровья, и чтобы вас и ваших детей не тревожили», — сказала она.
Брак с Саковичем стал для 38-летней Макеевой третьим.
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