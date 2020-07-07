Анастасию Макееву спросили о третьем разводе

Актрису Анастасию Макееву спросили о разводе с юристом Александром Саковичем.

Замуж за Саковича Макеева вышла осенью 2018 года, а в 2020 году поползли слухи о его романе с актрисой Екатериной Седик. «У меня все хорошо!» — коротко ответила она в беседе с изданием «СтарХит» на вопрос о личной жизни.

Уклонилась от прямого ответа и Седик. «Желаю вам всем здоровья, и чтобы вас и ваших детей не тревожили», — сказала она.

Брак с Саковичем стал для 38-летней Макеевой третьим.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Харламов назвал «истинную причину развода» с Асмус

— Телеведущий и шеф-повар Ивлев развелся после 23 лет брака

— Прилучного заметили со звездой «Папиных дочек» после развода с Муцениеце