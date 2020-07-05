Соловьев показал заключение экспертизы по ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев на передаче «СоловьевLIVE» опубликовал заключение экспертизы МВД по ДИВ с участием актера Михаила Ефремова, из чего следует, что на водительской подушке безопасности обнаружены пот и ДНК актера.

«Наконец, сегодня, в общем-то, поставлена точка на i – Ефремов находился за рулем машины, то есть там не марсиане, не нечистая сила, а сам Ефремов», — объяснил результаты Соловьев, беседуя с адвокатом семьи погибшего в ДТП водителя Александром Добровинским.

Телеведущий не стал уточнять, как у него оказались результаты экспертизы, сославшись на журналистскую тайну.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек — курьер Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Ефремов находится под домашним арестом.

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