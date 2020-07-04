Хазанова поместили на плановое лечение в московской больнице

В московском Театре эстрады сообщили, что их руководитель и народный артист РСФСР Геннадий Хазанов находится на плановом лечении в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева.

Как уточнили в пресс-службе театра, артист жив и здоров, но на данный момент находится на плановом обследовании.

«Хазанов <...> уже завтра будет дома», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что Хазанов был госпитализирован в кардиологическое отделение из-за проблем с сердцем. Позднее сам Хазанов опроверг сообщения о плохом самочувствии. Он отметил, что у него все нормально.

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