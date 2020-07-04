Хазанов снова опроверг сообщения об ухудшении самочувствия
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Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов вновь опроверг сообщения о плохом самочувствии, передает РИА «Новости».
«Не нужно беспокоиться о моем самочувствии, я никого не просил это делать. Вы своими многочисленными звонками беспокоите меня хуже», — сказал он.
Артист добавил, что с ним все нормально.
Ранее в СМИ появилась информация, что Хазанов был госпитализирован в кардиологическое отделение из-за проблем с сердцем.
Геннадий Хазанов — известный российский актер, артист эстрады, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии России. С 1997 года является художественным руководителем Московского театра эстрады.
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