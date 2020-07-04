Адвокат объяснил, как можно доказать невиновность Ефремова

Защита актера Михаила Ефремова может попытаться доказать, что он непричастен к смерти Сергея Захарова в дорожно-транспортном происшествии с участием артиста, считает адвокат Сергей Жорин. Об этом он рассказал «Пятому каналу».

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев может попытаться убедить суд в том, что Захаров скончался не в результате преднамеренных действий актера, предполагает Жорин. В частности, защита может заявить, что мужчина погиб из-за нераскрывшейся подушки безопасности или по вине некомпетентных врачей.

При этом Жорин назвал такие версии «более продуктивными» для защиты актера, чем попытки доказать, что за рулем автомобиля находился не Ефремов.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Ефремов находится под домашним арестом.

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