Источник сообщил, что Ефремов в момент ДТП находился в автомобиле один

Следствие установило, что актер Михаил Ефремов был один в автомобиле в момент смертельной аварии в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Источник уведомил, что пассажиры в транспортном средстве, в котором находился Ефремов, отсутствовали.

«Это подтверждается в том числе камерами видеонаблюдения и показаниями свидетелей», — сказал собеседник агентства.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Ефремов находится под домашним арестом.

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