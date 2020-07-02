Харламов назвал «истинную причину развода» с Асмус

Юморист Гарик Харламов у себя в Instagram ответил на предположения СМИ о том, что могло стать причиной его развода с актрисой Кристиной Асмус.

Он посмеялся над людьми, называющими себя в прессе его продюсерами, и предупредил, что он «очень тяжелый человек со скверным характером, всегда злой, жадный, самовлюбленный бесчувственный агрессивный алкаш... со всеми известными вредными привычками и ужасными проявлениями».«Но это не причина развода. Истинная причина развода — шопоголизм», — парировал он.

Гарик Харламов и Кристина Асмус провели в браке 8 лет. У них растет общая дочь. Супруги объявили о разводе 22 июня.

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