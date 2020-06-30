ФСИН заявила об отсутствии нарушений домашнего ареста Ефремовым

Глава столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Мороз рассказал об исполнении домашнего ареста российским актером Михаилом Ефремовым. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что артист не нарушал условий режима домашнего ареста.

Глава ФСИН также добавил, что состояние здоровья Ефремова оценивается как удовлетворительное, а также уточнил, что артист «очень сильно переживает за случившееся».

Кроме того, Мороз рассказал, что сотрудники ФСИН проверяют исполнение Ефремовым режима с помощью мобильной связи и путем личной проверки.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Ефремов находится под домашним арестом.

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